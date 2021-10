Ema potrdila poživitveni odmerek pri cepivu Pfizer

Še vedno niso znane ugotovitve izrednega nadzora zaradi domnevnega cepljenja z vektorskima cepivoma, torej z Janssenom in AstraZeneco, mlajših od 18 let, za katere omenjeni cepivi nista registrirani. Skupno je bilo, po podatkih NIJZ, s tema cepivoma cepljenih preko 260 mladoletnih. Evropska agencija za zdravila (Ema) pa je po pričakovanjih odobrila tretji, torej poživitveni odmerek pri cepivu Pfizer, saj se raven protiteles po 3. odmerku poveča. Priporočajo ga za osebe starejše od 18. leta, in sicer vsaj šest mesecev po drugem odmerku. Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom je odobrila tudi cepivo Moderna.

