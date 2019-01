Evropska komisarka za trgovino v Washingtonu o carinah na uvoz evropskih avtomobilov

Junija lani je sicer Donald Trump sklenil sporazum s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerom in obljubil, da ne bo uvedel dodatnih carin na evropske avtomobile, v zameno pa se je Juncker zavezal, da bo EU povečala uvoz soje in utekočinjenega plina iz ZDA. V ponedeljek, dan pred obiskom Malmströmove v Washingtonu, je Evropska komisija sicer sporočila, da kar tri četrtine soje v EU sedaj prihaja iz ZDA, uvoz iz te države se je tako od julija do decembra lani povečal za kar 112 odstotkov.

Po dvostranskih pogovorih se bosta Malmströmova in Lighthizer srečala še z japonskim ministrom za trgovino Hiroshigejem Sekom. Na tristranskih pogovorih bodo obravnavali nepoštene trgovinske prakse, še posebej kitajske.