Evropska komisija Italiji kot prvi članici sploh zavrnila osnutek proračuna

Ta opozorila so nakazovala, da bo ravno Italija sploh prva članica območja evra, ki ji bo komisija zavrnila osnutek proračunskega načrta in jo pozvala k popravkom. Minuli teden so pisma iz Bruslja dobile še Slovenija, Francija, Španija, Portugalska in Belgija.

Slovenija že poslala odgovor

Slovenija je v ponedeljek v odgovoru na pismo ponovila, da bo nov osnutek poslala, potem ko bo rebalans proračuna posredovala v DZ in fiskalnemu svetu. Ob tem so na ministrstvu opozorili, da komisija od Slovenije do ponedeljka ni pričakovala napovedi konkretnih ukrepov.

V komisiji so v ponedeljek potrdili, da so odgovor slovenskih oblasti prejeli, in dodali, da si bodo sedaj vzeli čas, da ga ocenijo. Na vprašanji, ali so zadovoljni z odgovorom in ali lahko potrdijo, da na tej točki ne pričakujejo napovedi konkretnih ukrepov, niso odgovorili.

Komisija je sicer dala jasno vedeti, da peterico, ki je pismo prejela v petek, obravnava drugače kot Italijo. Pisem ni objavila istočasno in tudi raven komunikacije je drugačna. V primeru Italije je pismo naslovljeno na finančnega ministra, v primeru preostale peterice pa na strokovnjake.