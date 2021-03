Evropska komisija predlagala zakonodajo in uvedbo digitalnega zelenega potrdila

Kljub kritikam o diskriminaciji tako imenovani cepilni potni list, ki bo med pandemijo olajšal potovanja in ki ga podpira tudi Slovenija, vse bolj postaja realnost. Evropska komisija je predlagala zakonodajo in uvedbo digitalnega zelenega potrdila še do tega poletja. Potrdilo bo brezplačno in bo vključevalo informacije o cepljenju in tudi podatke o negativnem PCR-testu ali prebolelosti, saj večina ljudi še ni bila cepljena. Na voljo bo v digitalni ali papirnati obliki. Potrdila, ki bodo odpravila obveznost karantene, naj bi spodbudila turizem, ki ga je pandemija močno prizadela.

