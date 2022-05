Evropska nogometna zveza bo navijačem vrnila denar za vstopnice

Prah okoli incidenta z navijači na finalni tekmi Lige prvakov v Parizu se še vedno ni polegel. Vzrok za kar 37-minutno zamudo tekme, kar se ni zgodilo še nikoli, je v ponarejenih vstopnicah. Kar 2700 navijačev je ostalo pred stadionom, med njimi tudi družinski člani nogometašev. Evropska nogometna zveza bo vsem oškodovanim vrnila denar, a to seveda ne povrne tega, da so zamudili nogometni spektakel, zaradi katerega so nekateri prepotovali tudi več tisoč kilometrov. Uefa je naročila tudi neodvisno preiskavo kaosa pred pariškim finalom.