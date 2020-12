Evropska unija in Velika Britanija podpisali sporazum o trgovinskih odnosih

Štiri leta in pol po referendumu, ki je pretresel celotno Evropsko unijo in tudi Britance same, bo Velika Britanija le zapustila Evropsko unijo. Čeprav je resno grozil celo trdi brexit, so pogajalci dogovor vendarle dosegli. Predsednica Evropske komisije in predsednik Evropskega sveta sta sporazum o trgovinskih odnosih z Veliko Britanijo že podpisala v Bruslju, v Londonu pa ga je podpisal britanski premier Boris Johnson. Sporazum so v London prepeljali z britanskim vojaškim letalom, britanski parlament pa ga je tudi že potrdil.

