Latvija uvaja sporen odlok: delodajalci bodo lahko odpustili necepljene zaposlene

Medtem ko številne evropske države stavijo na zdrav razum in odgovornost vsakega posameznika, se nekatere druge zaradi slabe precepljenosti in v strahu pred petim valom pandemije covida-19 odločajo za uvedbo obveznega cepljenja v zdravstvu. Po Italiji, ki je aprila uvedla obvezno cepljenje za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše, sta tak ukrep uvedli še Grčija in Francija. Še dlje je šla vlada v Latviji. Sprejela je sporni odlok, po katerem bodo imeli delodajalci pravico, da odpustijo tiste zaposlene, ki se ne bodo cepili. Dogovor med vlado, delodajalci in sindikati o pogojevanju višine covidne pomoči podjetjem s številom cepljenih delavcev prah dviguje tudi na Hrvaškem.

