Evropske milijarde in slovensko stališče: Imamo težave s podporo vladavini prava?

Varčna četverica – Nizozemska, Avstrija, Danska in Švedska, ki jih podpira tudi Finska, nasprotuje nekritičnemu "metanju denarja v malhe držav, kjer so finance kot vodnjak brez dna" . Te države pa so zaradi tega stališča seveda užaljene.

Je pa veliko vprašanje, kako ta sredstva koristiti. Ključna vprašanja danes bodo tako razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, izračunavanje nacionalnih ovojnic, pogojevanje in upravljanje ter lastni viri, pa tudi sam obseg svežnja in rabati.

Financial Times: Slovenija ima težave s podporo vladavini prava

Poleg tega so težave ne samo z zneskom, ampak s pogoji pomoči. Kot velika ovira na poti do dogovora se je – nepresenetljivo – pojavil madžarski premierViktor Orban, ki je z Brusljem že nekaj časa na bojni nogi zaradi avtokratske, svojeglave politike. Ta izjemno nasprotuje ideji, da bi bila evropska sredstva pogojevana s spoštovanjem vladavine prava.

Med pogajanji je tako Budimpešta zahtevala, da se vse potencialne sankcije, ki vključujejo odtegnitev denarnih izplačil, izglasujejo s soglasno podporo vseh vlad. "Orbanovo pozicijo sta podprli zaveznici Poljska in Slovenija, ki sta prav tako zavrnili osnutek, ki je predlagal, da je za izglasovanje sankcij potrebna kvalificirana večina," je danes o razmerah pisal Financial Times. Pri tem gre seveda znova omeniti, da spoštovanje vladavine prava spada med temelje EU in temelje sodobne, demokratične države.

Več držav, med drugim varčna skupina in Francija, je sicer zahtevalo, da je eden od pogojev pomoči ta, da je mogoče sredstva odreči, če so kršene temeljne pravice EU. Pogoj, ki se na prvi pogled zdi racionalna zahteva, po drugi strani pa gre v nos predvsem vladam, ki so z Brusljem na bojni nogi zaradi odnosa do vladavine prava, medijske svobode in podobnih tem.

Janša: Hočemo samo enake standarde za vse

"Drugi dan poskusov za dosego dogovora o proračunu in skladu za okrevanje. EU se ponovno kaže v vsej svoji kompleksnosti razlik, majhnosti in veličinah, sebičnosti in solidarnosti. Za nekatere dana od očetov, za druge pribojevana. Test vztrajnosti,"je o pogajanjih na Twitterju zapisal premier Janez Janša. Pozneje pa objavil še fotografijo iz obdobja njegove prve vlade (2004–2008) in dodal, da pogreša to obdobje, "ko je bilo manj dnevne politike in več strateškega razmišljanja".

V odzivu na poročanja, da ima Slovenija težave z vladavino prava pa je na Twitterju zapisal: "Ne. Hočemo samo, da se za vse uporabljajo enaki standardi. Za Poljsko, Slovenijo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo ... Enake standarde, ko gre za neodvisno sodstvo, medije, svobodo govora. Ne podpiramo pa selektivne pravice in dvojnih meril na nobenem področju."