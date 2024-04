Je premier ime kandidata za evropskega komisarja sporočil prehitro?

Ali predsednik vlade Robert Golob v koaliciji treh strank znova solira in kaže mišice? Ime kandidata za evropskega komisarja, ki ga potrjuje celotna vlada, je namreč najprej predstavil javnosti, medtem ko s koalicijskima partnericama SD in Levico o tem ni spregovoril niti besede. Ob tem se porajajo pomisleki, da je premier ime sporočil hitro, morda celo prehitro, saj se bo komisarje namreč imenovalo šele čez več kot pol leta. Tako naj bi sicer kotiral, da bi si Slovenija lažje izpogajala boljši resor v Evropski komisiji. Kaj pa ideja, da bi se bodoči kandidat za komisarja pomeril tudi na volitvah? Na listi Svobode ga po novem ne bo. Svojih kandidatov medtem uradno nista predstavili niti Levica in SD. Kaj pa neparlamentarna Vesna z Vladimirjem Prebiličem na čelu? Lahko četrti na prejšnjih predsedniških volitvah premeša karte?