Evropske volitve v Franciji: Steve Bannon na pomoč desnici

Evropske volitve v Franciji so po poročanju France24namreč postale bitka dveh strank, kar močno spominja na predsedniške volitve iz leta 2017, na katerih je v drugem krogu sicer slavil Macron, a predsedniškemu stolčku je Le Penova prišla bližje, kot si je marsikdo predstavljal.

A njegova podpora in vmešavanje v evropske volitve v Franciji bi lahko imela prav nasprotne posledice od pričakovanih. Predvsem na nedavnem obisku Pariza se je namreč izkazal za nezaželenega vsiljivca, vsaj kot takega ga je skušala prikazati stranka francoskega predsednika Emmanuela Macrona , ki ji grozi, da se bo na nedeljskih volitvah uvrstila na drugo mesto - za skrajno desnim Nacionalnim zborom Marine Le Pen .

Kot vodilnega kandidata svoje liste za evropske volitve pa so postavili 23-letnega Jordana Bardella , z izbiro pa skušajo na volišča privabiti tudi mlajšo generacijo volivcev. Na drugi strani se je Macronova vodilna kandidatka Nathalie Loiseau soočila z vedno večjo nepriljubljenostjo in slabimi javnimi nastopi. Obema listama javnomnenjske raziskave trenutno namenjajo okoli 20 odstotkov glasov, še piše France24.

V zadnjih dveh letih predsedovanje je Macronu podpora med Francozi sicer vztrajno padala, konec preteklega leta pa so se na ulice množično podali rumeni jopiči in še oslabili podobo mladega francoskega predsednika. Na drugi strani se je Le Penova poskušala otresti slovesa skrajno desne Nacionalne fronte, ki se je še pod vodstvom njenega očeta soočala s številnimi škandali, in jo preimenovala v Nacionalni zbor.

Bannon pred volitvami potuje po Evropi in poskuša združiti evropsko desnico.

In v tednu pred volitvami je Steve Bannon pristal v Parizu, se množično srečeval s francoskimi mediji in v intervjujih na vse pretege hvalil Le Penovo. Ter na drugi strani ostre besede namenil francoskemu predsedniku."Macron si želi Združene države Evrope. Evropske volitve bodo referendum o njem in njegovi viziji za Evropo," je dejal po poročanju portala Politico.

Macronovi na drugi strani niso izgubljali časa in hitro izpostavili, da se domači nacionalisti povezujejo s tujimi, ki bi lahko imeli drugačne interese. "Nova skrajna desnica je mednarodna...poskuša uničiti Evropsko unijo, in dandanes je Nacionalni zbor 'uporabni idiot' v njihovem političnem programu, je Trumpov in Putinov trojanski konj," je dejal Pascal Canfin, drugo uvrščeni na Macronovi listi za volitve.

Sam Macron pa je po poročanju portala Politico Le Penovo stranko označil za notranjega sovražnika, ter jo obtožil, da je pod tujim vplivom, prav zaradi povezav z Bannonom in Rusijo – Nacionalni zbor je pred volitvami namreč najel posojilo pri ruski banki, ki naj bi bila tesno povezana s predsednikom Putinom.

Le Penova se je sicer skušala oddaljiti od Bannona in zatrdila, da kampanjo vodijo popolnoma neodvisno brez kakršnega koli tujega vpliva, Trumpov nekdanji politični strateg pa je bil po njenih besedah zgolj na poslovnem obisku v Parizu.

Banno pa je ob tem v franoski prestolnici razkril tudi svojo širšo vizijo:"Če populisti dobijo več kot 30 odstotkov na evropskih volitvah, bo to dalo zagon Trumpovi kampanji za 2020."