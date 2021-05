Evropski dan osveščanja o možganski kapi: ena izmed najpogostejših nevroloških bolezni

Vsak drugi torek v maju obeležujemo evropski dan osveščanja o možganski kapi. Možganska kap je še vedno ena izmed najpogostejših nevroloških bolezni. Mnogi bolniki za posledicami možganske kapi umrejo, še več jih ostane trajno invalidnih. S to težko diagnozo se je kar dvakrat v življenju soočila 65-letna Jana Pogačnik. Prvič je doživela možgansko kap, ko je imela zgolj 31 let, čez sedem let je sledila še druga, ki jo je ohromila za vse življenje. Čeprav je mesece preživela po bolnišnicah in rehabilitacijah, ostaja borka in na svet gleda pozitivno. V studiu smo se o znakih in posledicah te bolezni pogovarjali z doktorico Bojano Žvan.

