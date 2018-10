Evropski parlament poziva k prepovedi neofašističnih in neonacističnih skupin v EU

V resoluciji, ki so jo sprejeli s 355 glasovi za, 90 proti in 39 vzdržanimi, so evropski poslanci opozorili na nekaznovanost neofašistov v nekaterih državah članicah, kar je po njihovem mnenju razlog za porast nasilja. Tarča tega nasilja so predvsem manjšine.

Evropski parlament predlaga, da bi v okviru policije vzpostavili enote proti zločinom iz sovraštva, ki bi zagotovile preiskavo tovrstnih zločinov in kazenski pregon odgovornih zanje. Države članice pa poziva, naj učinkovito prepovejo neofašistične in neonacistične ter vse druge skupine, ki poveličujejo in slavijo nacizem in fašizem.

Evroposlance tudi skrbi dogovarjanje med političnimi voditelji in strankami ter neofašisti in neonacisti v nekaterih državah članicah. Zato države pozivajo, naj jasno obsodijo in kaznujejo zločine iz sovraštva in sovražni govor, pa tudi politike in uradnike, ki koga izpostavijo kot grešnega kozla. Poslanci namreč ocenjujejo, da ta dejanja neposredno krepijo sovraštvo in nasilje.

Po mnenju parlamenta bi morali skupaj z družbenimi mediji sprejeti tudi ukrepe za ustavitev širjenja rasizma, fašizma in sovraštva do tujcev na spletu.

Resolucija še poziva države članice in športne zveze, naj se zoperstavijo rasizmu, fašizmu in sovraštvu do tujcev na stadionih in športnih dogodkih. To bi dosegli s kaznovanjem odgovornih ter spodbujanjem osveščanja mladih.

Države bi morale po mnenju evroposlancev pomagati posameznikom, ki želijo zapustiti neofašistične in neonacistične skupine. Poslanci pri tem poudarjajo pomen izobraževanja, ozaveščanja mladih o zgodovini ter pozivajo k jasnemu zavračanju zločinov iz preteklosti.