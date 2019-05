Evropski parlament Puigdemontu preprečil vstop, nato še drugim španskim poslancem

Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont se je pritožil Evropskemu parlamentu, ker so njemu in drugemu katalonskemu poslancu Toniju Cominu v sredo zavrnili vstop v zgradbo, poroča politični portal Politico. V pritožbi zahtevata "dokumente, ki dokazujejo prepoved" in dostop do posnetkov varnostnih kamer, na katerih je videti, kako so jima preprečili vstop. Pritožbo zaradi "disrkiminatorne obravnave" je Puigdemont vložil tudi evropski ombudsmanki Emily O'Reilly.