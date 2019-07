Evropski parlament začel ustanovno sejo, volitve predsednika v sredo

Evropski parlament naj bi imel do izstopa Velike Britanije iz unije 751 poslancev, a se danes kolegom v Strasbourgu niso mogli pridružiti trije novoizvoljeni katalonski evropski poslanci, ki v Madridu niso mogli prevzeti svojih mandatov. To so nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont , nekdanji katalonski minister Antonio Comin ter nekdanji podpredsednik te španske regije Oriol Junqueras .

Ker se danes niso mogli udeležiti seje, je bilo slišati pozive k priznanju njihovih mandatov tudi v parlamentarni dvorani, pred stavbo Evropskega parlamenta v Strasbourgu potekajo protesti. Eden od govornikov na shodu bo tudi zdaj že bivši evropski poslanec iz Slovenije Ivo Vajgl.

Britanski poslanci himni obrnili hrbet

Do izstopa Velike Britanije iz EU, zdaj predvidenem za 31. oktober, so v evropskem parlamentu tudi britanski evroposlanci. Ob začetku današnje seje je 29 poslancev iz stranke Brexit britanskega evroskeptika Nigela Faragea obrnilo hrbet evropski himni oziroma so se obrnili stran od izvajalcev Beethovnove Ode radosti.

Berlusconi najstarejši poslanec, najmlajša poslanka 21-letnica z Danske

Osem poslancev iz Slovenije pripada trem največjim političnim skupinam. V EPP so štirje, in sicer Romana Tomcin Milan Zver(oba SDS), Franc Bogovič (SLS) in Ljudmila Novak (NSi). V politični skupini socialdemokratov (S&D) sta poslanca Tanja Fajonin Milan Brglez (oba SD), pri liberalcih (RE) pa Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba LMŠ).

V novem petletnem mandatu bo sicer v parlamentu osem političnih skupin. Čeprav bo še naprej najmočnejša desnosredinska EPP, je ta politična skupina, tako kot drugouvrščeni socialdemokrati (S&D), na volitvah močno poslabšala rezultat v primerjavi z letom 2014. EPP bo imela 182, S&D pa po zadnjih podatkih 154 evropskih poslancev.

Tretja najmočnejša politična skupina bodo s 108 poslanci liberalci, sledijo Zeleni/EFPA (75 poslancev), novoustanovljena skupina skrajno desnih strank Identiteta in demokracija (ID) s 73 poslanci, evroskeptični Evropski konservativci in reformisti (ECR) (62 poslancev), Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) (43 poslancev) ter zveza levičarskih strank GUE (41 poslancev). 13 poslancev ostaja nepovezanih oziroma se niso priključili nobeni politični skupini.

V novem Evropskem parlamentu bo 61 odstotkov novih poslancev, 39 odstotkov je ponovno izvoljenih. Moških bo 60, žensk pa 40 odstotkov.

Najmlajša evropska poslanka prihaja z Danske, gre za 21-letno Kiro Marie Peter-Hansen, najstarejši pa je poslanec Silvio Berlusconiiz Italije (82).