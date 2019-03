Evropski poslanci bi radi zaščitili avtorske pravice, glede direktive razdeljeni

Poročevalec Axel Voss (EPP) je pozval evropske poslance, naj podprejo direktivo in s tem zagotovijo boljše razmerje med platformami in imetniki avtorskih pravic. Po njegovi oceni je nova zakonodaja korak v pravo smer na področju pravic avtorjev, digitalnega sveta in svobode izražanja.

Politične skupine pa so bolj razdeljene glede direktive. Medtem ko ta uživa jasno podporo med poslanci Evropske ljudske stranke (EPP), iz katere je tudi glavni poročevalec Voss, in pri liberalcih (Alde), je iz vrst socialdemokratov (S&D) in evropskih zelenih slišati glasne kritike predvsem na račun 11. in 13. člena, ki sta v posodobljeni direktivi preštevilčena v 15. in 17. člen.

Politične skupine bi glede na razpravo verjetno spremenile svoje stališče, če bi iz direktive črtali sporne člene, o čemer bodo prav tako odločali kasneje na glasovanju.

Razdvojenost poslancev glede direktive

Pri spornih členih med drugim opozarjajo, da bodo v vsakem primeru spletni giganti še vedno zaslužkarji, saj imajo trenutno edini na voljo sisteme za filtriranje, ki jih bodo prodajali drugim manjšim podjetjem, prizadetim v okviru direktive. Na drugi strani zagovorniki trdijo, da programov za filtriranje vsebin, ki so avtorsko zaščitene, ne bo in da z direktivo ne bodo cenzurirali spleta.

Poslanka Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) je prepričana, da direktiva ne vzpostavlja ravnotežja med vsemi udeleženci.

Skupaj z Julio Rede (Zeleni) sta spomnili, da so številni državljani po evropskih mestih konec preteklega tedna protestirali proti direktivi. Redejeva je zavrnila nekatere očitke, da so protestnike domnevno plačali lobisti in spletni giganti. Kritična je bila tudi do drugih evropskih poslancev, ki so po njenem prepričanju prezrli številna vprašanja in pozive glede direktive, s katerimi so državljani polnili njihove spletne nabiralnike.