Evropski poslanci razrešili podpredsednico parlamenta Evo Kaili

Proti razrešitvi Kailijeve je glasoval samo hrvaški poslanec. Kaili je osumljena, da je v zameno za lobiranje za Katar, ki gosti svetovno nogometno prvenstvo, sprejela najmanj 600 tisoč evrov podkupnine v gotovini. Škandal je do temeljev zamajal ugled Evropskega parlamenta in to v času, ko se mnogi Evropejci spopadajo z draginjo in pomanjkanjem. Kaili in še štirje osumljenci ostajajo v priporu, a združba, ki so jo ujeli belgijski organi pregona, ni edina, ki je prejemala podkupnine in podkupovala. V preteklosti je evropske institucije od Evropske komisije do parlamenta zatreslo kar nekaj korupcijskih afer. V eno je bil vpleten tudi slovenski evroposlanec.