Po srečanju o brexitu nekateri voditelji skupaj na pivo in krompirček

Tudi politiki so le ljudje. S temi besedami je luksemburški premier komentiral nočni obisk ene izmed bruseljskih pivnic v družbi še nekaterih drugih evropskih voditeljev, tudi nemške kanclerka Angele Merkel in francoskega predsednika Emanuela Macrona. S prihodom na osrednji bruseljski trg niso ostali neopazni, ob odhodu pa so jih mnogi pozdravljali.