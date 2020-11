Evropski voditelji odločajo o nadaljnji usodi Evropske unije

Kmalu se bo prek videopovezave začel vrh evropskih voditeljev, ki bi lahko odločilno vplival na nadaljnjo usodo Evropske unije. Zaradi madžarske in poljske blokade evropskega proračuna in svežnja za okrevanje po pandemiji je po Evropi močno završalo, olje na ogenj pa je prilil še slovenski premier Janez Janša, ki je s pismom najvišjim evropskim politikom stopil na stran Budimpešte in Varšave.

