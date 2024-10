Evtanazijo medveda Mitka bo ministrstvo preverilo s strokovno komisijo

Od prejšnjega tedna imamo v Sloveniji v ujetništvu namesto štirih še tri medvede. Medveda Mitka na Turistični kmetiji Abram so namreč evtanazirali zaradi slabega zdravstvenega stanja. A ta novica naj bi ministrstvo za naravne vire in prostor tako presenetila, da bodo zdaj imenovali strokovno komisijo, ki bo preverila, če je bilo res vse tako, kot mora biti. V Sloveniji je sicer že vse od leta 2004 prepovedano imeti velike zveri v ujetništvu, a štirje medvedi, v Žirovnici, Kočevju, na Nanosu in Vrzdencu so bili v kletkah še pred sprejetjem zakona, zato zanje zakon ni veljal. Bodo pa zdaj na ministrstvu preverili tudi, če bi vendarle tudi preostali trije lahko dobili bolj primeren prostor za bivanje kot majhne kletke.