Na Expu v Dubaju bosta Slovenijo zastopala mlada pevka in ustvarjalec video vsebin

To, kar so za športnike olimpijske igre, je za podjetnike, umetnike in znanstvenike svetovna razstava, ki jo letos gosti Dubaj. Govorimo o EXPU 2020, ki je vrata odprl oktobra lani in traja vse do konca marca letos. In tam bosta našo državo in sebe predstavljala tudi mlada Tjaša Fajdiga in Lenart Kobal z ekipo. Tako 26-letna pevka kot 21-letni ustvarjalec video vsebin znanje in izkušnje nabirata že več let. Kdo sta in kaj počneta?