F-18E Super Hornet trčil v steno, ranjenih sedem ljudi

Različne točke v kanjonu so priljubljene med opazovalci in "planespotterji", saj v nekaterih smereh letalo prileti zelo blizu sten.

Čeprav ni običajno, da bi vojaška letala letela nad nacionalnimi parki, pa je to v Dolini smrti ena glavnih atrakcij, je dejal predstavnik nacionalnega parka Patrick Taylor , poroča dpa. V tej dolini ameriški piloti redno trenirajo nizko letenje med ovirami.

Očividci so za radiotelevizijo KABC povedali, da je letalo priletelo v eno od sten kanjona in eksplodiralo. Deli letala so poškodovali nekatere obiskovalce na razgledni točki. Šlo naj bi za turiste iz Francije.