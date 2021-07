Hrvaški turizem v šoku, obala že obarvana oranžno

Zaradi naraščanja števila okužb so vse bolj zaskrbljeni tudi na Hrvaškem. Predvsem turistični delavci so v šoku, saj se sezona še niti prav začela ni, pa se je zgodilo to, česar so najbolj bali. Na zemljevidu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je celotna hrvaška obala obarvana oranžno. Nemčija je Zadrsko županijo razglasila za rizično območje. Hotelirji in zasebniki že beležijo prve odpovedi rezervacij. Primorsko-goranska županija je spet uvedla ukrepe, tudi prepoved zbiranja več kot 20 oseb. Župan Dubrovnika je gostincem zagrozil z odvzemom dovoljenj za obratovanje, če ne bodo spoštovali epidemioloških priporočil. Vrstijo se pozivi k cepljenju in spoštovanju ukrepov.

icon-expand