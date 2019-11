'Facebook bi še Hitlerju dovolil antisemitistične oglase'

Sacha Baron Cohen, zvezdnik, ki ga poznamo po filmskih vlogah Ali G-ja, Borata, Brüna in nazadnje generala Aladeena, je v svojem govoru v New Yorku ostro kritiziral Google, Twitter in You Tube, češ da milijardam ljudi po vsem svetu vsiljujejo absurde. Pri tem je še posebej izpostavil politično oglaševanje, prst pa uperil v največje družbeno omrežje Facebook.

Velikani družbenih omrežij in druga internetna podjetja so sicer pod čedalje večjim pritiskom, da končno naredijo konec ali vsaj omejijo širjenje dezinformacij okoli političnih kampanj.

Twitter je konec oktobra tako naznanil, da bo od 22. novembra prepovedal vso politično oglaševanje. V začetku tega tedna je Google napovedal konec targetiranja volivcev, ki je političnim oglaševalcem s pomočjo 'mikroocenjevanja' (to je izhajalo iz podatkov brskanja ali drugih dejavnikov) omogočilo plasiranje določene politične vsebine točno določenim uporabnikom.

Analitiki trdijo, da je tudi Facebook zdaj pod vse večjim pritiskom, da sledi temu.