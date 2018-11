Facebook in Instagram se soočata s hudimi tehničnimi težavami

Tehnične težave so sicer bolj izrazite v Evropi, kot vidimo na zemljevidu, a tudi v ZDA poročajo o številnih težavah. Težave so se začele okrog 13. ure, občasno se ni možno prijaviti ali uporabljati vseh treh aplikacij ali strani. Ni jasno, ali so napake povezane, saj tudi Facebook, ki je lastnik Instagrama in Messengerja, ni pojasnil, ali je mogoče prišlo do večje sistemske napake ali napada na njihove platforme.