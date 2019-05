Facebook tokrat s svojih platform odstranil znane ameriške skrajneže

"Vedno smo prepovedali posameznike ali organizacije, ki promovirajo in spodbujajo k nasilju ter sovraštvu, ne glede na ideologijo," so povedali pri Facebooku."Proces ocenjevanja posameznih kršiteljev je obsežen in pripeljal nas je do naše odločitve, da odstranimo račune". Pri tem se upošteva, ali je oseba kadarkoli pozivala k nasilju na rasni, etnični ali nacionalni osnovi, ali je širila sovražno ideologijo in sovražni govor. Kritiki pravijo, da Facebook pravzaprav ni "vedno"prepovedoval posameznikov, vpletenih v nasilje in sovraštvo. Podjetje se je sicer v zadnjih letih pogosto ukvarjalo z nadzorom nad desnim sovražnim govorom na platformi. Osebe, kot so Jones, Loomer in Yiannopoulus, so lahko prav z uporabo platforme dosegle velik doseg pri širjenju svojih ekstremističnih pogledov, zaradi česar je bil odziv Facebooka "nezadosten", je za britanski Guardian ocenila Cristina López G iz neprofitne organizacije za nadzor medijev Media Matters for America. "To je korak v pravo smer in še posebej kaže na to, zakaj mora Facebook razmišljati o izvrševanju ukrepov na bolj celovit način," je dejala."Če bo ostal odprt za reforme teh ukrepov, lahko Facebook lahko pomaga omejiti širjenje ekstremizmov, sovraštva in fanatizma, ki je cvetel prav na njegovih platformah."