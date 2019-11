Facebook ukinil 5,4 milijarde lažnih računov

Od aprila do septembra je Facebook prav tako odstranil 18,5 milijona objav otroške golote in spolnega izkoriščanja, kar je 13 milijonov več kot v šestih mesecih pred tem. Odstranili so tudi 11,4 milijona primerov sovražnega govora.

Facebook kritizirajo ameriški demokrati, češ da omogoča objave lažnivih političnih oglasov, pod kritikami konservativcev pa se znajde, ko odstrani kaj, kar ocenijo kot nestrpnost ali sovražni govor. Z odstranjevanjem objav spolnega izkoriščanja otrok pa se strinjata oba politična pola v ZDA.

Strinjata se tudi z odstranjevanjem teroristične propagande in širitvijo podatkov o tem z vladnimi agencijami. Facebook je sporočil, da so zahteve vlade po dostopu do informacij in podatkov o uporabnikih Facebooka v zadnjem polletju narasle.

Facebook trdi, da ima nove varnostne protokole za boj proti širjenju političnih dezinformacij pred volitvami v ZDA leta 2020, potem ko je leta 2016 služil kot platforma za širjenje lažnih informacij ruskih propagandistov, katerih namen je bil vnašanje razdora med Američane.

Po ugotovitvah ameriških obveščevalcev in preiskav so Rusi s pomočjo Facebooka aktivno pomagali republikanskemu kandidatuDonaldu Trumpuin nagajali demokratki Hillary Clinton. Trump je prepričan, da se to ni zgodilo, temveč da so Ukrajinci pomagali Clintonovi.