Fafangel: V nacionalno statistiko bomo šteli PCR potrjene primere

V preteklih dneh smo bili priča precejšnji zmedi okoli lažno pozitivnih hitrih testov in posledično višjih številk okuženih. Ker vlada na podlagi te statistike sprejema ukrepe za zajezitev virusa, na NIJZ želijo, da se pri tistih, ki so na hitrih testih pozitivni, a obstaja sum, da gre za lažno pozitivnost, opravi še PCR-test. To mora sicer najprej odobriti ministrstvo za zdravje. Prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel pa ob tem opozarja, da ne želijo, da javnost izgubi zaupanje v testiranje, saj je to najpomembnejši ukrep za obvladovanje epidemije.

