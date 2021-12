Faiq Bolkiah: najbogatejši nogometaš na svetu

Če ste mislili, da sta najbogatejša nogometaša na svetu Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, se motite. Tisti, ki živi najbolj glamurozno življenje in ima na bančnem računu največ ničel, je nogometaš, ki so se mu odrekli v portugalskem klubu. Faiq Bolkiah je deležen veliko pozornosti na zelenici, če se seveda trener odloči, da mu nameni kakšno minuto, a pozornost ne izhaja iz njegovega nogometnega talenta.