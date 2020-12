Fajon: 'Če bomo povezani in solidarni, ni razlogov, da bi se bali prihodnosti'

V govoru ob 30. obletnici plebiscita je premier Janez Janša optimistično dejal, da bo že ob naslednjem božiču in novem letu vse po starem. Proslave, kot smo je bili nekoč vajeni, sicer tokrat ni bilo, prav tako je bila precej osiromašena tudi slavnostna seja Državnega zbora. Kakšna so sporočila najvišjih politikov v teh težkih časih pandemije, ko bi morali prav vsi, tako kot ob plebiscitu, stopiti in zmagati skupaj?

