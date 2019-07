Fajonova bo zaposlila hčerko Matjaža Hana

Fajonova se je odločila, da bo za svojo asistentko zaposlila Špelo Han, hčerko vodje poslanske skupine SD. Čeprav se ji je v preteklem mandatu zdela sporna zaposlitev Žana Janše pri evroposlanki Patriciji Šulin, pa je zdaj spremenila mnenje. Kljub temu da Evropski parlament ne priporoča, da poslanci zaposlujejo družinske člane, pa se ji zdi, da morajo imeti tudi otroci politikov odprta vrata.

Matjaž Hanje dejal, da je hčeri povedal, da se bodo njena vrata zaradi njegovega poklica težje odpirala ter da bo deležna številnih očitkov. O možnosti zaposlitve njegove hčere ga je obvestila Fajonova. "Čeprav ljudje verjamejo, da ima Špela zaradi mene veliko prednost, pa ima več težav kot prednosti," je povedal.

Špela se je sicer bruseljski pisarni pridružila že februarja, ko je opravljala pripravniško delo. "Špela si je sama našla pot do pripravništva v Bruslju in do moje pisarne,"je povedala Fajonova ter dodala, da njen oče ni pomagal pri zaposlitvi hčere.

V preteklosti pa so odmevale številne zaposlitve otrok politikov. Nika Janša je službo dobila v družbi Plinovodi. Tu se je zaposlil tudi Tadej Tanko, sin Jožeta Tanka. Franc Bogovič je hčerko zaposlil na občini Krško, hči Dušana Kumra pa je službo dobila pri Darsu. Sporni sta bili tudi zaposlitvi hčere Danila Türka in Špele Kučan. Prva je zaposlitev dobila na ljubljanskem gradu, druga pa na uradu za intelektualno lastnino.