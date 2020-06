Janša pozivanje k antiproslavi označil za zavrženo in nedostojno

Nekdanji premier Marjan Šarec bo uradno državno proslavo na Kongresnem trgu zaradi izključitve praporščakov bojkotiral. Istočasno se bo na Prešernovem trgu odvila tudi antiproslava. Premier Janša je pozivanje k slednji označil za zavržno in nedostojno, Tanja Fajon, ki bo za razliko od Šarca in Luke Mesca sicer šla na uradno slovesnost, pa je zaradi izključevanja predsedniku vlade in predsedniku države poslala javno pismo.