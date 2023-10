Fakulteta za računalništvo in informatiko: v zmanjšanje vpisnih mest smo prisiljeni

Na eni strani sanje o novi Silicijevi dolini, na drugi pa 50 vpisnih mest manj za bodoče računalničarje, programerje. Poklice prihodnosti že ta hip slovensko gospodarstvo krvavo potrebuje, pravijo na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Dodajajo, da so v zmanjšanje vpisnih mest prisiljeni, saj je ministrstvo ukinilo dodatno financiranje. Ničesar nismo ukinili, pa odgovarja minister za visoko šolstvo Igor Papič. Prej namenska sredstva za dodaten vpis sedaj vključujemo v redno financiranje univerze, pravi – ta namreč prejme sredstva ministrstva in jih nato razporeja med fakultete. Na univerzi so jasni – smo kadrovsko in finančno podhranjeni. Čeprav so se sredstva letos nekoliko povečala, ne pokrijejo niti visoke inflacije.