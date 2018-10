Izginulo kitajsko igralko oblasti krivijo davčne utaje

Fan in z njo povezana podje tja morajo tako plačati okoli 37 milijonov evrov davka in globo v višini 75 milijonov evrov. Ker naj bi šlo za njen prvi prekršek, oblasti proti njej ne bodo vložile kazenske ovadbe, če do konca leta plača omenjeno globo in davke, v nasprotnem primeru ji grozi zaporna kazen. Njen primer je zelo jasno zasnovan kot opozorilo drugim kitajskim zveznikom. Tem je obljubljena amnestija, če plačajo vse davke do 31. decembra, piše CNN.

37-letnica, ki se je med drugim pojavila v franšizah X-men in Iron Man, se je kasneje preko družbenih omrežij opravičila javnosti in vladi: "Kot javna oseba bi se morala držati zakonov in predpisov ter biti vzornica industriji in družbi. Ne bi smela izgubiti samonadzora ali postati površna pri upravljanju svojih podjetij, kar je vodilo h kršitvi zakona". Pri tem je priznala podpisovanje spornih pogodb in dejala, da "popolnoma sprejema" odločitev davčnih organov."Brez ugodne politike Komunistične partije in države, brez ljubezni ljudi, ne bi bilo Fan Bingbing," je dodala v svoji prvi javni izjavi po več mesecih.

Zadnjič se je pojavila v javnosti, ko je obiskala otroško bolnišnico, kmalu zatem pa je izginila in popolnoma prenehala objavljati na družbenih omrežjih. V tem času so se pojavile številne teorije o njenem izginotju in morebitni aretaciji. Med drugim njeni oboževalci ugibajo, ali je morebiti izginila zaradi slabe državne ocene.

Fan je izginila junija, mesec dni po tem, ko jo je nekdanji voditelj na državnem mediju Cui Jongjuan obtožil davčne utaje. In izginotje ene izmed mednarodno najbolj slavnih kitajskih igralk je pretreslo celotno industrijo, ki se je pred tem uspešno izogibala protikorupcijski politiki kitajskega predsednika Ši Jinpinga.