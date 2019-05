Ciklon Fani dosegel obalo Indije: evakuirali milijon ljudi

Tropski ciklon Fani, ki naj bi bil po napoved najmočnejši ciklon na tem območju v zadnjih 20. letih, je že dosegel vzhodno obalo Indije. Po moči naj bi bil enak hurikanu kategorije štiri. Na poti ciklona živi kar 100 milijonov ljudi, indijske oblasti pa so z najbolj ogroženih območij evakuirale približno milijon prebivalcev, in vzpostavile približno 900 zavetišč, predvsem v šolah in vladnih ustanovah.

Kot so napovedovali, je ciklon Fani pristal v zvezni državi Odiša okoli 9.30 ure po lokalnem času. Prizadeto je tudi sveto mesta Puri, ki je znano predvsem po hindujskem templju Šree Džaganath. Neposredno na poti ciklona je sicer vsaj 10.000 vasi in 52 mest.

Oblasti se bojijo tudi obsežnih poplav. Po napovedih se bo ciklon počasi premikal proti severovzhodu proti Bangladešu ter postopoma oslabel.

Poleg Odiše so visoko stopnjo pripravljenosti razglasili tudi sosednji zvezni državi Zahodni Bengal in Andra Pradeš. V pripravljenosti je vojska in enote za reševanje. V Odishu so zaprte šole in univerze, vsi leti z letališča Bhubaneswar so odpovedani.