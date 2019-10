'Fantastične babice' pomagale odkriti veliko populacijo morskih strupenjač

Ko so pred šestimi leti začeli raziskovati to morsko kačo, je Goiranova svojo prijateljico prosila za pomoč. "Ko sem se potapljala med preučevanjem morskih kač, sem se pogosto srečala s prijateljico Aline, ki je prav tako snorkljala in fotografirala ta koralni greben. Zato da bi mi pomagala, je začela fotografirati morske kače in mi jih pošiljati po elektronski pošti," je za The Guardian pojasnila raziskovalka.

Skupina žensk, starih med 60 in 75 let, ki si pravijo "fantastične babice", je med snorkljanjem v bližini Nove Kaledonije na jugozahodu Tihega oceana odkrila veliko populacijo redke strupene morske kače. Vse pa se je začelo naključno, ko sta znanstvenika Claire Goiran z Univerze v Novi Kaledoniji in Rick Shine z avstralske Univerze Macquarie v zalivu Baie des Citrons na otoku Nova Kaledonija v jugozahodnem Tihem oceanu raziskovala majhno nenevarno vrsto morskih kač, ki ji pravijo "želvjeglava" morska kača (Emydocephalus annulatus).

Med raziskovanjem koralnega grebena pa je babica naletela na večjo strupeno morsko kačo, ki so jo na tem območju opazili le redko. Ker so tovrstne fotografije zelo pomagale znanstvenikom pri proučevanju morskih kač, je babica k "lovu" za morskimi kačami povabila še nekaj drugih prijateljic. Od junija 2017 je tako kar sedem babic v morju prostovoljno iskalo to doslej precej redko kačo.

Študija je pokazala, da je v zalivu Baie Des Citrons, ki je priljubljen med plavalci in turisti, precej večja populacija strupenih morskih kač vrste Disteira major, kot so mislili do zdaj. Svoje ugotovitve o tej vrsti so objavili v znanstveni reviji Ecosphere journal.

"Morske kače v zalivu Baie des Citrons proučujem že 20 let in mislila sem, da jih zelo dobro poznam – vendar so mi fantastične babice pokazale, kako zelo sem se motila," je dejala Goiranova, sicer vodja raziskave. Pohvalila je zavzetost in navdušenost babic, ki so "spremenile naše razumevanje bogastva in ekologije morskih kač v tem sistemu".

Preden so v akcijo stopile babice, so to kačo na območju opazili le šestkrat v osmih letih

Soavtor raziskave Shine je dejal, da je to sodelovanje z laiki pokazalo, kako se lahko tudi s pomočjo javnosti razvija stroka. "Fantastične babice so izjemen primer – osvetlile so ekologijo morskih kač na način, ki si ga nikoli nismo predstavljali, dokler se niso pojavile," je dejal za CNN. Goiranova pa je pojasnila, da je to sodelovanje znanstvenikom podalo več informacij glede paritvenih vzorcev teh plazilcev in števila mladičev, kot so jih pretekle študije sorodnih vrst.