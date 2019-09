Fantek, ki je preživel padec iz desetega nadstropja, dobro okreva

Šestletnik iz Francije, ki je bil z družino na obisku v Londonu in je 4. avgusta padel iz desetega nadstropja galerije moderne umetnosti Tate Modern, se bori z vsemi močmi, sta sporočila njegova starša.

V objavi na strani GoFundMe, kjer zbirajo sredstva za njegovo zdravljenje, sta zapisala, da je mesec dni po incidentu in po dveh zapletenih operacijah njegov napredek "izjemen". Fantek sicer ne more govoriti ali se premikati, a njegova družina je prepričana, da jih mali borec lahko razume. Še več, trdijo celo, da so ga videli, kako se smeji.

"Čeprav se ne more premikati in govoriti, smo prepričani, da nas razume: večkrat smo ga videli, kako se smeji, ko smo mu pripovedovali smešne zgodbe ali smo mu brali pravljice. To nam daje veliko moči in upanja, vi pa nam s prijaznimi sporočili dajete moč. Hvala vam za vse, kar delate za našega majhnega fantka in za nas," sta zapisala starša.