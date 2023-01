Če zdravnika ne dobite ali pa se vam ne ljubi sedeti v čakalnici, potem je najlaže vstopiti v bližnjo lekarno in za nasvet, ki bi ga moral dati zdravnik, vprašati farmacevta. S pomočjo farmacevta si na koncu predpišete zdravila, jih plačate in upate, da bo zaleglo. In tako smo danes od predstavnikov Lekarniške zbornice poslušali to, kar smo pred tedni, meseci od zdravniške: Farmacevti so podcenjeni, premalo jih je, prenizko so plačani, delajo vse več in odhajajo.