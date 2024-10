Ministrstvo: Farme Ihan niso naprodaj

Veste, koliko agroživilskih podjetij je še v slovenskih rokah? Odgovor je bore malo. In tudi zato je toliko bolj odmevala novica, da naj bi se po Drogi Kolinski, Žitu, Perutnini Ptuj, Panviti, če jih naštejemo le nekaj, neuradno na Hrvaško prodajale tudi Farme Ihan, ki so sicer v stoodstotni državni lasti. Da Farme Ihan niso naprodaj, pa danes trdijo na kmetijskem ministrstvu, obenem pa zagotavljajo, da bodo stopili v akcijo in še eno zadnjih večjih agroživilskih podjetij v slovenski lasti poskušali uvrstiti med strateško pomembne naložbe ter jih s tem zaščitili pred morebitno prodajo.