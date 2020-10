Fast Food Dželo z objavljanjem TikTok videov postal internetna zvezda

To, kar so Brezje za vernike, je zadnje mesece Fast Food Dželo za ljubitelje hitre prehrane. Glavni atrakciji pa sta Nimet in Evzal Dželadini. Nekoč sta bila obetavna nogometaša, danes pa v njuno okrepčevalnico prihajajo obiskovalci iz celotne Slovenije. Recept za njun uspeh pa ni le vrhunsko meso, lepinje in omake, temveč tudi družbena aplikacija za snemanje videov Tik Tok, ki je čedalje bolj priljubljena med mladimi. Ko Dželo objavi video, si ga ogleda tudi čez milijon gledalcev.