Fauci: Zapleti s cepivom Johnson & Johnson so redek pojav

Cepljenje s cepivom podjetja Johnson & Johnson so ustavile vse ameriške zvezne države. Le nekaj ur po tem, ko sta ameriška uprava za hrano in zdravila ter center za nadzor in preprečevanje bolezni pozvala k začasni prekinitvi cepljenja s tem cepivom. Ameriška regulatorja sta se za to odločila po pojavu redkih primerov krvnih strdkov pri mladih ženskah. V Združenih državah je bilo s tem cepivom doslej cepljenih 6,8 milijona ljudi. Bela hiša je sporočila, da začasna prekinitev uporabe cepiva ne bo vplivala na kampanjo cepljenja. Se bo pa spet nekoliko zataknilo v Evropi.

