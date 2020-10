FBI aretiral 13 skrajnežev, ki so načrtovali ugrabitev guvernerke Michigana

Ameriški predsednik Donald Trump poskuša z napadi, žaljivkami in lažmi zmanjšati zaostanek za demokratom Joeom Bidnom, zahteval pa je celo aretacijo svojega nasprotnika, Hilry Clinton in nekdanjega predsednika Baracka Obame, ker naj bi vohunili za njegovo kampanjo. Še vedno pa noče obsoditi desne milice, ki so del njegove zveste volilne baze. FBI je namreč aretiral 13 skrajnežev, ki so poskusili ugrabiti demokratsko guvernerko Michigana in pripravljali napad na državni kongres.