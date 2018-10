FBI končal preiskavo Kavanaugha

McConnellu in republikancem se mudi s potrditvijo, da ne pride na dan še kakšna informacija, ki bi ogrozila Kavanaughovo kandidaturo, opozarjajo demokrati. Odločitev o imenovanju Kavanaugha je v rokah treh republikanskih senatorjev - Susan Collins iz Maina, Lise Murkowski iz Aljaske in Jeffa Flaka iz Arizone, ki še niso povedali, kako bodo glasovali.

Senatorji bodo poročilo danes lahko brali v posebni sobi za zaprtimi vrati, pravila igre pa jim prepovedujejo objavo informacij v javnosti. To je recept za zaupno uhajanje informacij v javnost tik pred glasovanjem. Dramatično atmosfero stopnjujejo tudi skupine protestnikov proti Kavanaughu, ki so zasedli senatne zgradbe in okolico kongresa, kjer so tudi okrepljene enote kongresne policije.

Ostali republikanci nameravajo Kavanaugha potrditi, demokrati nameravajo glasovati proti, razen peščice iz držav, kjer je priljubljen predsednik Donald Trump, in si želijo ohraniti položaj po novembrskih volitvah. Ti demokrati čakajo na odločitev treh omenjenih republikancev. Če bo jasno, da bo Kavanaughova kandidatura propadla, bodo glasovali proti njemu, če bo jasno, da bo uspela, bodo glasovali zanj.

Zapleti okrog Kavanaugha so podžgali volilno bazo obeh strank. Ženske so jezne in nameravajo novembra na volitvah podpreti demokrate, beli moški so prav tako jezni in imajo malce več volje za udeležbo na volitvah kot doslej, kar že odražajo tudi zadnje javnomnenjske ankete.

ZDA so danes zaradi Kavanaugha in žensk, ki ga obtožujejo spolnih napadov, razdeljene še bolj kot prej, čeprav se je to od izvolitve Donalda Trumpa za predsednika zdelo skoraj nemogoče.

Trump je v torek nekoliko otežil Kavanaughove možnosti, ker se je norčeval iz Fordove, vsi trije neodločeni republikanski senatorji pa so Trumpove izjave pred podporniki v Mississippiju, ki so se prav tako norčevali iz domnevne žrtve spolnega napada, ostro obsodili.

Kakšne so možnosti za potrditev?

Novopečeni Trumpov senatni zaveznik Lindsey Graham iz Južne Karoline je zato Trumpa pozval, naj bo do glasovanja o potrditvi tiho, ker po nepotrebnem zapleta zadeve. Odločilno namreč je, katera stran bo prepričala Collinsovo, Murkowsko ali Flaka. Republikanci lahko izgubijo le enega od njih, brez dveh pa Kavanaughove potrditve ne bo.

Kavanaugh je na zaslišanju prejšnji teden, ko se je branil pred obtožbami, nastopil ostro, bil je nesramen do demokratskih senatorjev, govoril je o zaroti zaradi njegovih preteklih preiskav Billain Hillary Clinton ter jim grozil, da "se vse vrača inplača".

Tega si doslej še ni privoščil noben kandidat za vrhovnega sodnika v zgodovini in demokrati opozarjajo, da bo Kavanaugh pri svojih odločitvah na vrhovnem sodišču povsem pristranski.