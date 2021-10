Feedko: kakovostna in naravna prehrane za naše najboljše prijatelje

Da je pes človekov najboljši prijatelj, je rek, ki ga dobro poznajo tisti, ki ga imajo. Pa je lahko tudi človek svojemu štirinožcu tako nesebičen prijatelj, kot je kuža njemu? Daša Korže hvaležnost svojemu psu kaže tudi tako, da mu hrano v tem hitro živečem času kuha in pripravlja kot družinskemu članu. Pomagalo je sicer to, da so jo tega navadili že doma, pa tudi dejstvo, da je po izobrazbi prehranska svetovalka za živali. V oddaji Štartaj Slovenija želi s posušeno hrano za kužke lastnikom psov dati priložnost, da svojim ljubljenčkom ponudijo bolj kakovostno in naravno prehrano.