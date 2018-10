Še posebej nenavadno je, da otroci, poleg tega da imajo temeljito znanje, tudi radi hodijo v šolo. Kako je torej pri njih videti pouk, v čem se vse razlikuje od pouka v naših šolah? Imajo otroci sploh domače naloge? Bili smo na dveh šolah, pa tudi pri družinah doma. Ena bistvenih razlik je v položaju in statusu učiteljev, na Finskem je to izjemno cenjen poklic, pot do njega je trda in naporna, na fakulteto pridejo res samo najboljši, učiteljem pa potem popolnoma zaupajo, inšpekcije so ukinili že več kot 20 let nazaj.

Zanimive so torej primerjave z našimi šolami, iskali pa smo tudi šole pri nas, ki morebiti uvajajo kaj od tega, kar smo videli na Finskem.