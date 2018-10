Fico: Za umorom Kuciaka ne stoji italijanska mafija

Fico se je po umoru Kuciaka in njegove zaročenke februarja znašel pod prit iskom, saj je Kuciak v času umora pisal o povezavah med italijansko mafijo na Slovaškem in vidnimi slovaškimi politiki, tudi iz samega kabineta premierja. Najprej je odstopilo več vidnih članov Ficovega kabineta in vlade, a ker to politične krize in množičnih protivladnih protestov ni pomirilo, je na koncu odstop ponudil tudi Fico sam.

Fico je danes menil, da so si obtožbe izmislili namenoma v poskusu strmoglavljenja vlade izven demokratičnih pravil, za kar so izkoristili ljudi na ulicah. Ni pa odgovoril na vprašanje, kako ve, da so preiskovalci iz preiskave izključili italijansko povezavo.

V ponedeljek je generalni tožilecJaromir Čižnar povedal, da so preiskovalci prepričani, da je bil umor naročen. Prijeli so štiri osumljence. Minuli četrtek so na Slovaškem aretirali tri moške, domnevnega storilca in dva njegova pomagača. V petek pa so aretirali še italijansko prevajalko Aleno Z., ki je osebno naročila umor in zanj plačala 70.000 evrov.

Kuciaka in njegovo zaročenko so 21. februarja ustrelili na njunem domu v kraju Velka Mača na zahodu Slovaške. Njegovo še nedokončano reportažo o morebitnim povezavah italijanskega mafijskega klana s sodelavci slovaške vlade so objavili šele po njegovi smrti.