Fides in Mladi zdravniki: Nov zdravstveni predlog bo dodatno podaljšal čakalne dobe

Potem ko je vlada predstavila novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi zdravnikom onemogočila delo tako v javnem sektorju kot pri zasebnikih, so na noge skočili v sindikatu Fides in Mladi zdravniki. Nad vladnim predlogom so zgroženi, saj pravijo, da se bodo s tem čakalne dobe še podaljšale. Vladni predlog je strel v prazno, pravijo, razkorak med zasebnim in javnim zdravstvom se bo samo še poglobil, spremembe zakonodaje pa so po njihovem mnenju v več delih tudi ustavno sporne. Bolnišnice o predlogu še niso podale svojega mnenja, saj kot pravijo morajo direktorji predlog konkretno preučiti.