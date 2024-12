Po letu dni od napovedi Fides še vedno vztraja pri stavki

Mineva leto dni, odkar so v sindikatu Fides napovedali stavko zdravnikov in zobozdravnikov. In pri stavki še vztrajajo. Saj kot pravijo, odločevalci niso naredili veliko za izboljšanje delovnih pogojev zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev. Kritični so tudi do zadnje različice predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti. A dodajmo, da pri njenem nastanku niso sodelovali, kot tudi ne pri pogajanjih o novem plačnem sistemu.