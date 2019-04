Močan potres na Filipinih: več mrtvih in ranjenih

Tresenje tal je tamkajšnjim prebivalcem pognal stran v kosti in ljudje so bežali iz stavb.

V provinci Pampanga severno od Manile so med drugim prekinjene električne napeljave. V tej provinci naj bi se v mestu Porac zrušili najmanj dve stavbi, ena od teh je štirinadstropna stavba, v kateri je bila v pritličju trgovina. Pri tem je bilo ranjenih najmanj 20 ljudi, zaenkrat še neznano število ljudi pa je ujetih v ruševinah. Iz ruševin so v istem kraju potegnili tri trupla. Starejšo žensko in njeno vnukinjo pa je pod seboj pokopala stavba, ki se je zrušila v mestu Lubao.

Takole so se v Manili majale zgradbe:

Uporabnik Twitterja je objavil spodnji posnetek in ob njem pripisal: "Sredi potresa se je zgodilo tole ... stavba v Binondu (op. p. del Manile) je naenkrat postala slap."Na strehi nebotičnika je namreč vodni park, zato se je voda med majanjem stavbe prelivala čez rob.

V filipinski prestolnici so tako iz številnih poslopij, hotelov in nakupovalnih centrov evakuirali ljudi.

Na tisoče delavcev je stavbe zapustilo v paniki in s čeladami na glavi.

Ameriški center za geološko raziskovanje je sporočil, da je bil epicenter na globini 40 kilometrov v bližini mesta Gutadu, ki se nahaja 100 kilometrov severno od Manile. Sprva so sporočili, da je bila magnituda potresa 6,4, nato pa so jo malenkost znižali na 6,3.

Tresenje tal so čutili v Manili in bližnjih provincah Pampanga, Bulacan in Cavite.

Filipini ležijo na območju tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so izbruhi vulkanov in potresi pogosti. Zadnji močan potres je državo prizadel leta 2013, ko je v tresenju tal z magnitudo 7,1 na otokih v osrednjem delu Filipinov umrlo več kot 220 ljudi, številne zgodovinske zgradbe pa so se porušile.