Že včeraj smo poročali, da se je na Ižanski cesti v Ljubljani v soboto zvečer odvijal skorajda filmski scenarij, kakršne smo navajeni gledati v akcijskih filmih. 34-letni francoski državljan je s fizično silo iz parkiranega avtodoma pregnal lastnika ter se odpeljal proti Ljubljani. Nočilo se je že, a vozil je brez luči, in kdove, kje in kako bi se njegov beg končal, če se voznik tovornjaka ne bi takoj pognal za njim in priklical še enega prijatelja, ki je vozil spredaj, da sta mu nato, nekaj kilometrov kasneje prav po filmsko zaprla pot. Kolegi iz oddaje Svet so se pogovarjali z lastnikom avtodoma Silvestrom Lukanovičem in voznikom tovornjaka Tomažem Trčkom.

Tujec je v avtodom vlomil skozi okno. Lastnik vozila je zvečer hotel že odpeljati, ko je zaslišal zvoke v kabini. Ko je odklenil vrata, pa šok. Francoski državljan ga je dvakrat udaril v obraz, zaradi česar je zakrvavel. Iztrgal mu je torbico, v kateri so bili ključi avtodoma ter se odpeljal proti Ljubljani.

Tomaž Trček ni pomišljal in je odpeljal za ubežnikom. Poklical je prijatelja, ki je v isto smer odpeljal nekaj minut pred tem, in zasledovalna akcija se je začela. "Bilo je mračno in vijugal je levo in desno, nasproti pa so prihajali avtomobili." Sam je močno hupal in z lučmi opozarjal vozila na nevarnega voznika. Njegov prijatelj pa ga je ob cesti pričakal in zapeljal pred ubežnika ter mu preprečil hitro vožnjo. "Jaz sem s hupo z vsemi štirimi smerniki celo Ižanko obveščal, da nekaj je narobe."Na srečo jih je nekaj kilometrov zatem v prvem semaforiziranem križišču pričakala rdeča luč in sta ga, prav po filmsko stisnila z obeh strani in tako preprečila njegovo nadaljnjo vožnjo.

"Take požrtvovalnosti nisem pričakoval, ampak sem jima pa izredno hvaležen," pa pravi Lukanovič.