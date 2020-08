Finale Lige prvakov z dvobojem med francoskim PSG in nemškim Bayernom

Čaka nas sanjski finale nogometne Lige prvakov. Po PSG-ju, ki je s 3:0 premagal Leipzig, se je do zadnje ovire prebil še nemški Bayern, ki je z enakim rezultatom odpravil Lyon. Že v prvem polčasu je z dvema goloma zmagovalca napovedal Serge Gnabry, tretjega pa je pred koncem tekme zadal Robert Lewandowski. Dosegel je že 15. gol v sezoni in bo na zadnji tekmi lovil rekord Cristiana Ronalda. V finalu nas čaka razburljiv dvoboj nekaterih najboljših nogometašev na svetu. Neymar in Mbappe proti Lewandowskemu.